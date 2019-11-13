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Ось чому собаки не захоплять світ: епічне відео

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Пес, який не розуміє, як працює поїлка - фото 1
Пес, який не розуміє, як працює поїлка

У мережі набуває популярності відео з собакою, який не може зрозуміти, як працює поїлка. Однак господар зовсім не шкодує про витрачені гроші, і ось чому.

На платформі Reddit користувач з ніком PPIIKKAACCHHUU поділився кумедним роликом з домашнім улюбленцем, який виявився не настільки кмітливим. За короткий час допис опинився у топах та зібрав понад 400 коментарів і більш як 45 тисяч переглядів.

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А все тому, що головний герой відео пес, який намагається освіти технологію роботи поїлки, але все йде не за планом. Поки улюбленець не розуміє, що відбувається, господар не шкодує жодного витраченого пенні, адже на це можна дивитись вічно.

He does not understand from r/WatchPeopleDieInside

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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