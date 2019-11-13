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Ось чому собаки не захоплять світ: епічне відео
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У мережі набуває популярності відео з собакою, який не може зрозуміти, як працює поїлка. Однак господар зовсім не шкодує про витрачені гроші, і ось чому.
На платформі Reddit користувач з ніком PPIIKKAACCHHUU поділився кумедним роликом з домашнім улюбленцем, який виявився не настільки кмітливим. За короткий час допис опинився у топах та зібрав понад 400 коментарів і більш як 45 тисяч переглядів.
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А все тому, що головний герой відео – пес, який намагається освіти технологію роботи поїлки, але все йде не за планом. Поки улюбленець не розуміє, що відбувається, господар не шкодує жодного витраченого пенні, адже на це можна дивитись вічно.
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