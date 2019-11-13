Ось чому собаки не захоплять світ: епічне відео

У мережі набуває популярності відео з собакою, який не може зрозуміти, як працює поїлка. Однак господар зовсім не шкодує про витрачені гроші, і ось чому.

На платформі Reddit користувач з ніком PPIIKKAACCHHUU поділився кумедним роликом з домашнім улюбленцем, який виявився не настільки кмітливим. За короткий час допис опинився у топах та зібрав понад 400 коментарів і більш як 45 тисяч переглядів.

І ще: Поганий день? Собаки і коти з кроксами на голові змусять вас сміятись

А все тому, що головний герой відео – пес, який намагається освіти технологію роботи поїлки, але все йде не за планом. Поки улюбленець не розуміє, що відбувається, господар не шкодує жодного витраченого пенні, адже на це можна дивитись вічно.

Читайте також: У США кіт опинився в одиночній камері, і ось чому (фото)