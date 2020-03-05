У мережі показали автомобільну шину, яку ніколи не треба міняти

Кожен водій мріє про те, щоб шини на його автомобілі "жили" якомога довше. А ще краще, щоб вони взагалі ніколи не стиралися. Так ось, ця мрія може незабаром втілитися в реальність.

Компанія Goodyear розробила нову технологію автомобільних шин під назвою ReCharge. У ній використовуючи екогума з високотехнологічних з'єднань поновлюваних матеріалів, таких незвичайних, як кульбаба і синтетичний павуковий шовк.

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Що собою являє нова технологія? ReCharge – це комплекс, вбудований в колесо, для реконструкції протектора шини. Спеціальна суміш подається з резервуара, який розташований в центрі колеса, через ряд капілярів, на внутрішню поверхню шини. Завдяки цьому покришка оновлюється зсередини.

Важливу роль в концепції Goodyear ReCharge грає "гумова" суміш. Вона пропонує більш екологічну альтернативу стандартній композиції матеріалів для сучасних шин, яка вимагає додавання сажі для посилення структурних можливостей нафтової гуми. В суміші ReCharge використовується синтетичний павуковий шовк для посилення природних властивостей гуми з кульбаби.

Перевага подібної автомобільної шини в тому, що її не можна проколоти, оскільки в ній немає камери. Замість повітря в залежності від сезону, концепція Goodyear передбачає можливість подачі різних комбінацій суміші.

Виробник поки повністю не розкрив всі деталі своєї концепції, а тому багато що в ній не ясно. Наприклад, чи буде відбуватися оновлення шини під час експлуатації в режимі реального часу? Чи для застигання нового шару протектора знадобиться час і автомобіль потрібно не експлуатувати? Однак, сама концепція досить оригінальна.

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