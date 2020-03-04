У гаражі серед сміття знайшли покинуте авто за 100 тисяч доларів

В одному з гаражів серед купи мотлоху був знайдений особливий Chevrolet Corvette С2. Автомобіль був випущений ще у 1965 році, і з того часу ним практично не користувалися.

Маслкар знайшли в штаті Огайо, США. Ексклюзивне авто ховалося під горою сміття, і коли його дістали, було встановлено, що це один з рідкісних "Корветів".

І ще: Bentley презентувала найдорожчий автомобіль в історії: фото

Більшість Chevrolet Corvette С2 оснащували карбюраторними моторами об'ємом 7,0, 6,5 л, тоді як в цьому автомобілі встановлений інжекторний 5,4-літровий двигун – менш потужний, але рідкісніший агрегат, який став для виробника справжнім провалом. У 1965 році GM випустив всього 771 "Корвет" з таким двигуном, після чого взагалі відмовився від виробництва інжекторних силових установок аж до 1982 року.

Тому сьогодні такі "Корвети" особливо цінуються серед колекціонерів: так, якщо поширеніші версії продають у середньому за 60–80 тисяч доларів, то з інжекторним двигуном – за 100-180 тисяч доларів. Судячи з фотографій, знайдений Chevrolet Corvette С2 виглядає "живим", але все ж потребує капітального ремонту. Пробіг автомобіля – майже 65 000 км.

Читайте також: Названий найкращий автомобіль 2020 року