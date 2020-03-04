Британці створили крутий суперкар, який важить усього 570 кілограмів

Англійський виробник одномісних трек-карів BAC показав баркетту Mono другого покоління. Від попередника новинка відрізняється двигуном, розмірами шасі, кузовом, поліпшеною геометрією підвіски та двосторонніми регульованими амортизаторами.

Одномісні суперкари Mono як і раніше можна поставити на облік, тому конструкторам довелося адаптувати баркетту під нові екологічні норми Євро-6d temp і європейські стандарти гучності.

І ще: Представлено ексклюзивний Aston Martin V12 Speedster: кількість авто обмежена

Від старої атмосферної 2,5-літрової "четвірки" відмовилися на користь 2,3-літрового турбомотора. Потужність базової версії зросла з 309 кінських сил (308 Нм) до 332 сил і 400 Нм.

Споряджена маса нового Mono – 570 кілограмів, на десять кілограмів менше, ніж у попередника. Надлегка конструкція з графена, магнію, титану та карбону дозволяє баркетті розганятися з місця до 96 кілометрів на годину за 2,7 секунди і розвивати максимальну швидкість понад 270 кілометрів на годину.

Дизайн Mono другого покоління витриманий у дусі попередньої моделі, проте взаємозамінних деталей майже немає: новинка на 20 міліметрів нижча, на 25 міліметрів довша, відрізняється оптикою, дзеркалами та кузовними панелями у хвостовій частині. Кокпіт суперкара спартанський: вся інформація виводиться на "формульне" кермо з центральним дисплеєм, водія фіксує п'ятиточковий ремінь безпеки.

Стартова ціна нового BAC Mono – 165 950 фунтів стерлінгів. Поставки суперкарів другого покоління були заплановані на початок 2021 року. Ймовірно, протягом року світ побачить екстремальнішу турбоверсію Mono R з полегшеним корпусом, переналаштованим двигуном і ходовою частиною.

Водії оцінять: з'явилася детальна онлайн-карта доріг, де відзначені ремонти і ДТП