У мережі показали архівне фото Тіни Кароль

В інтернеті спливло незвичайне фото співачки Тіни Кароль. Шанувальники, як і зазвичай, залишилися у захваті від красуні!

Популярна українська співачка Тіна Кароль обожнює яскраві фотосесії, результати яких частенько публікують на її фан-сторінці "ФанТіна".

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Так нещодавно в цьому Instagram-акаунті з'явився цікавий чорно-білий знімок, на якому співачка з'явилася в дуже незвичному образі.

Так, на новому фото Тіну Кароль можна побачити в порожньому концертному залі, вона ніби була відображена спонтанно і несподівано, але виглядає просто приголомшливо. На ній прості сірі джинси і світла кофтина, волосся красиво укладене, а на обличчі зовсім немає макіяжу, вона задумливо дивиться в камеру, торкаючись рукою обличчя. У підписі до публікації йдеться: "Неймовірна". Фанати не пройшли повз, вони в захваті від такого образу зірки, її засипають компліментами в коментарях до публікації, деякі зазначили, що тут Тіна не схожа сама на себе.

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