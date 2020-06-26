Тіни Кароль показала пишне декольте

Українська співачка Тіна Кароль поділилася пікантним відео. Шанувальники у захваті від краси Тіни!

Відома українська співачка, тренер шоу "Голос країни" Тіна Кароль обожнює тішити фанатів новими знімками в Instagram.

І ще: Тіна Кароль у брючному костюмі похвалилася фігурою

Нещодавно шанувальники знаменитості з її офіційного фан-клубу показали розкішне архівне відео-селфі 35-річної красуні. Так, артистка приміряла обтисле плаття яскраво-жовтого кольору з глибоким декольте, вигідно підкресливши струнку талію і масивні груди. Образ Тіна доповнила макіяжем з яскраво-рожевою помадою і фірмовою зачіскою "голлівудські локони".

Фоловери не пройшли повз, але їх думки розділилися: дехто подумав, що груди Тіни несправжні.

Це цікаво: Від Кароль до Нікітюк: як виглядали б українські зірки, якби були чоловіками