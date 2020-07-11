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Красиво чи занадто: абсолютно гола TAYANNA розділила прихильників на два табори (фото 18+)
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Хейтер чи Фанат – нова рубрика, в якій українські зірки отримують шквал критики та засипаються з ніг до голови компліментами. На чиїй стороні ви – вирішувати тільки вам!
Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України. Дивіться, чим же вони вражали нас цього тижня.
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Почнемо цього тижня з чарівної співачки TAYANNA, котра повністю оголилась для чоловічого журналу XXL. Зірка показала свою квітку, похизувавшись ідеальним тілом. Не дивно, що її буквально засипали компліментами. Хоча, знайшлися й ті, кому не припало до душі оголення виконавиці. "Гарна, але навіщо?", "Ти вирішила поширити інфаркти по країні? Божественно красива", "Таянна, ти дуже красива, але не фоткайся оголеною", "Квіточка наша", Фантастична жінка", "Неймовірна ніжність", "Ох вже кицюня", "Я гадаю, що це занадто. Відписуюсь", "Дуже естетично і красиво".
Гарячими вигинами цього тижня поділилась і співачка Оля Цибульська. Зірка виклала у мережі світлину, на якій позує у леопардовому купальнику. Не дивно, що її підписники залишили під ним свої думки не лише про виконавицю, а й про її тіло: "Ох, який персик", "Просто відпад", "Яка тигриця. Оля, що ви робите? І так спекотно", "Жінка-кішка", "Неймовірно красиво", "Оля, у тебе класна фігура".
А от Леся Нікітюк вирішила похизуватися своїм прогресом. Вона розповіла підписникам, як за допомогою щоденної планки вдалося додати рельєфу своєму пресу. Для цього улюблена українська телеведуча виклала фото До та Після. Результат, звичайно ж, не приголомшливий, але однозначно вартує вашого царського вподобання. "Яка сексі бамбіна", "Леся, ти просто красуня", "Мені здається, що з такою фігурою, як у тебе і планка не потрібна", "Леся, ти секс-бомба".
Тіна Кароль теж активно оголяється влітку. Цього разу з прихильниками вона поділилась колажем, на якому позує у топі, який зірка поєднала зі спідницею. Виглядає по-літньому та спокусливо. Не дивно, що підписники залишили їй компліменти під цим фото: "Неймовірно прекрасна", "Кішечка", "Я вся палаю", "Такий ранок я називаю добрим", "Тіна, що ти з нами робиш?", "Краса неземна".
Було б несправедливо оминути своєю увагою гімнастку Анну Різатдінову. Красуня показує, як потрібно правильно проводити вільний час влітку. До слова, ви вже встигнули позасмагати? Якщо ж ні, то не проґавте нагоди цих вихідних. А також не полінуйтесь поставити вподобайку під постом Анни. "Досконалість", "З такою фігурою гріх у суцільному купальнику засмагати", "Розкішна леді", "Як же круто", "Аня завжди розкішна і красива".
Наостанок залишимо вам тут спекотну Еліну Світоліну, котра очікує на вихідні такого типу. Ми тут не можемо з нею не погодитися та маємо надію, що до кінця літа таки вдасться насолодитися ним сповна. Цього бажаємо і вам, а також закликаємо піти поставити лайк тенісистці під цим неймовірним фото. "У-ля-ля, крихітка", "Я люблю тебе, Світоліна", "Морська багіра".
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