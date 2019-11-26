У мережі підрахували вартість новорічного столу

Дізнайтеся, у скільки обійдеться новорічний святковий стіл з алкоголем на чотири особи у 2020 році.

У порівнянні з минулим роком, Новий рік обійдеться українцям не набагато дорожче, приблизно на 7%.

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У суму 1300 гривень входять: салати, м'ясні і рибні продукти, овочі, фрукти, солодощі і напої. Якщо ж додати делікатеси у вигляді ікри і червоної риби, доведеться викласти понад 2 тисячі гривень. М'ясо зараз коштує майже так само, як і рік тому. Наприклад, качки і гуси в середньому коштують 250-400 гривень за тушку (рік тому 230-350 грн). Індичка обійдеться в 500-650 гривень (рік тому 470-630), свинину для запікання пропонують по 140-160 грн, а яловичину в середньому по 160 грн за кг, що так само можна прирівняти до цін у минулому році.

Ціни за пляшку традиційного шампанського підвищилися приблизно на 10 грн. Шампанське вітчизняного розливу в супермаркетах можна купити в середньому за 100 грн (рік тому 90-95 грн). Пляшку італійського ігристого за 220-440 грн (рік тому було багато аналогічних пропозицій по 180-360 грн).

Фрукти також не подорожчали, мандарини коштують 22-28 грн за кг, апельсини 40-45 грн.

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