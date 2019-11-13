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Тости на корпоратив українською: прикольні побажання колегам

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Тости на корпоратив

Сказати смішний тост на корпоративному святкуванні й вразити колег легше, ніж ви думаєте. Оберіть будь-який тост із нашої добірки й прочитайте його. Веселіться від душі!

Для того, щоб гарно сказати тост, потрібно перестати хвилюватися, бути щирим у своїх словах, говорити чітко, не спішити, робити паузи. А гарний текст оберіть з цих чудових тостів на українській мові, які ми підготували для вас.

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ВЕСЕЛІ ТОСТИ НА КОРПОРАТИВ

***

Добре, коли люди разом відмінно працюють. Ще краще, коли ці ж люди вміють правильно і з душею відпочивати. Саме такі колективи роблять найякіснішу роботу і видають найкращі результати. За наш колектив!

***

У житті важливо не тільки побудувати будинок, виростити сина, посадити дерево. Важливо знайти роботу, а головне – хороший колектив. Але нам з вами дуже пощастило. За нашу дружбу, відданість і бажання працювати!

***

Тільки ті люди, які добре вміють відпочивати – добре працюють. Хочу випити за вас, колеги й побажати нам чудового відпочинку. Давайте заряд позитиву, для майбутніх звершень. За нас!

***

Тільки дружний колектив вистоїть і в епоху підйомів і за часів спадів. Як показує досвід, нам під силу впоратися з будь-яким завданням. Давайте ж вип'ємо за нашу згуртованість і побажаємо нам тривалого й постійного везіння у справах.

***

Кажуть: "Що нас не вбиває, то робить нас сильнішими!" Дорогі колеги, так давайте ж пити й веселитися! І якщо завтра не помремо з похмілля, то будемо працювати раз в 100 краще!

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ПРИКОЛЬНІ ПОБАЖАННЯ КОЛЕГАМ У ПРОЗІ

***

Як добре, коли колезі можна просто сказати: "Наливай!" І начальство з тобою ж вип'є зовсім не каву і чай. У свято нашої улюбленої роботи підіймаю я цей келих, щоб могли ми відкинути турботи, ну, а завтра, щоб ніхто не страждав. За нас, колеги, і чудовий колектив!

***

Як добре ось так от зібратися всім разом. Потанцювати, поспівати, згадати цікавинки з робочих днів і просто відпочити. Так ось я хочу випити за те, щоб у нас в серцях завжди було місце для веселощів. Щоб ми завжди могли ось так зібратися і погуляти. Проженімо всяку нудьгу. Так – веселощам, ні – зневірі та печалі!

***

Сьогодні я п'ю не просто за колег. Я п'ю за команду, яка стала для мене сім'єю. Часом нам було не просто знаходити спільну мову, часом ми допускали негативні думки у свої голови. Але що б не відбувалося, ми залишалися вірні своїй справі. Адже наша робота стала для нас не просто засобом заробітку, а способом життя. Бажаю нам усім зберегти нашу єдність і нехай амбіції ведуть нас до нових вершин.

***

Всі ми, втомившись від роботи, поспішаємо скоріше додому, щоб відпочити від справ, які приїлися, осіб і суєти. Але, як показує цей захід, відмінно відпочити можна і з робочим колективом, варто тільки змінити декорації. Тому я хочу побажати, щоб така, доброзичлива і неформальна обстановка була у нас якомога частіше, в якій ми не втомлювалися б один від одного, а навпаки гуртувалися.

***

Є такий вислів, що поодинці в злагодженому колективі з розуму сходити не прийнято. Так давайте ж вип'ємо за наш злагоджений колектив, в якому всі божевільні й чудові ідеї, приходять до всіх одночасно. І за ті напрямні сили нашої компанії, що можуть втілювати їх в життя і дозволяють думати, що ми робимо щось розумне і потрібне! За єдність!

Тости на корпоратив українською: прикольні побажання колегам - фото 367871

ВЕСЕЛІ ТОСТИ ДЛЯ КОЛЕГ У ВІРШАХ

***

Все може бути, може статись –
Машина може зіпсуватись,
Коханка розлюбити може,
Та пити кинути? О Боже!
Ніколи цьому не бувати,
Горілка нам, як рідна мати.
І заявляємо відкрито:
Пили, п'ємо і будем пити.
Бо що ми в цьому світі варті,
Коли не вип'ємо по кварті.
Тому даю всім настанову:
Налити вщерть і випити знову!

***

Без нас, жінок, немов без кисню,
І як без рук не йдуть діла!
Хіба без нас затягнеш пісню?
Кого запросиш до стола?
Не можна скажемо відверто,
Без Роксолан і без Мадонн –
Життя без нас, подібно смерті!
Справжнісінький Армагедон!
І я мужчин всіх закликаю –
Підняти вверх свої чарки!
За дивовижний витвір Раю!
За нас, божественні жінки!

***

В хаті лиха повна хата:
Посадили вчора Гната.
Пахне, кажуть, років сім.
– А за що ж, – питаю, – сів?
Жінка Гната – з болем, з хлипом:
– Та глушив, дурепа, рибу!
– І багато наглушив?
– Ой, щоб він так довго жив!
І – струмочок на щоці:
– Он, вся риба в тазі...
Наглушив Гнат окунців
І трьох... водолазів!
Вип'ємо ж за професіоналізм у будь-якій справі!

***

Налиймо в склянку реактив
І вип'ємо за корпоратив!
За потужну команду!
За офісну банду!
За вільну парковку!
За відмінну вправність!
Щоб інтернет літав!
Теж ми вип'ємо бокал!
Щоб степлер не пустував!
Щоб принтер в темпі жив
Сканер, кондиціонер, комп'ютер
Додавали нам затишку!
Щоб начальник твердо знав,
З тієї ноги завжди вставав!
Нехай та муха, що кусає,
Повз боса пролітає!
Попутного вітру усім бажаємо!
Тост вчинком підкріплюємо! Гей!

***

Ми цілий рік працювали,
Анітрохи не лінувалися.
За це випити я хочу,
І побажати в новому році,
Щоб робота кипіла на раз,
І все відмінно було, щоб у вас!

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СМІШНІ НОВОРІЧНІ ТОСТИ ДЛЯ КОРПОРАТИВНОЇ ВЕЧІРКИ

***

Щоб євро було сховане в коморі,
Щоб сало рохкало у дворі,
Щоб в гаражі стояв Феррарі,
В сараї – Лексус ще у парі,
У хаті – з мармуру камін,
Та і басейн, хоча б один.
Щоб гідромасажер з джакузі,
Щоб "Хенесі" бовталось в пузі.
І щастя вам не лізло боком!
Коротше, всіх вас з Новим Роком!

***

В новому році все повинно бути по-іншому! І я хочу, щоб з Новим роком прийшло і справдилося все, чого нам так не вистачало в попередні.

***

Вже прийшли до нас морози,
І ведмідь хропить в барлозі,
Ми вже п'яні, чути сміх,
З Новим роком вас усіх!

***

Хай у вас все буде файно:
Хліб на полі, сало в стайні,
Все усміхнена мармиза,
Нехай вас обійде криза!
Хай біда минає боком
Щастя вам! З Новим Роком!

***

З Новим роком, з новими починаннями й новими успіхами! Бажаю новорічної радості та непередбачуваного дива, чарівної історії і яскравих, веселих моментів. Нехай Новий рік подарує світлу надію і великі сили, виконає всі добрі бажання і принесе щастя у дім.

Тости на корпоратив українською: прикольні побажання колегам - фото 367867

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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