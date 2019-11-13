Тости на корпоратив українською: прикольні побажання колегам

Сказати смішний тост на корпоративному святкуванні й вразити колег легше, ніж ви думаєте. Оберіть будь-який тост із нашої добірки й прочитайте його. Веселіться від душі!

Для того, щоб гарно сказати тост, потрібно перестати хвилюватися, бути щирим у своїх словах, говорити чітко, не спішити, робити паузи. А гарний текст оберіть з цих чудових тостів на українській мові, які ми підготували для вас.

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ВЕСЕЛІ ТОСТИ НА КОРПОРАТИВ

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Добре, коли люди разом відмінно працюють. Ще краще, коли ці ж люди вміють правильно і з душею відпочивати. Саме такі колективи роблять найякіснішу роботу і видають найкращі результати. За наш колектив!

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У житті важливо не тільки побудувати будинок, виростити сина, посадити дерево. Важливо знайти роботу, а головне – хороший колектив. Але нам з вами дуже пощастило. За нашу дружбу, відданість і бажання працювати!

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Тільки ті люди, які добре вміють відпочивати – добре працюють. Хочу випити за вас, колеги й побажати нам чудового відпочинку. Давайте заряд позитиву, для майбутніх звершень. За нас!

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Тільки дружний колектив вистоїть і в епоху підйомів і за часів спадів. Як показує досвід, нам під силу впоратися з будь-яким завданням. Давайте ж вип'ємо за нашу згуртованість і побажаємо нам тривалого й постійного везіння у справах.

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Кажуть: "Що нас не вбиває, то робить нас сильнішими!" Дорогі колеги, так давайте ж пити й веселитися! І якщо завтра не помремо з похмілля, то будемо працювати раз в 100 краще!

ПРИКОЛЬНІ ПОБАЖАННЯ КОЛЕГАМ У ПРОЗІ

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Як добре, коли колезі можна просто сказати: "Наливай!" І начальство з тобою ж вип'є зовсім не каву і чай. У свято нашої улюбленої роботи підіймаю я цей келих, щоб могли ми відкинути турботи, ну, а завтра, щоб ніхто не страждав. За нас, колеги, і чудовий колектив!

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Як добре ось так от зібратися всім разом. Потанцювати, поспівати, згадати цікавинки з робочих днів і просто відпочити. Так ось я хочу випити за те, щоб у нас в серцях завжди було місце для веселощів. Щоб ми завжди могли ось так зібратися і погуляти. Проженімо всяку нудьгу. Так – веселощам, ні – зневірі та печалі!

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Сьогодні я п'ю не просто за колег. Я п'ю за команду, яка стала для мене сім'єю. Часом нам було не просто знаходити спільну мову, часом ми допускали негативні думки у свої голови. Але що б не відбувалося, ми залишалися вірні своїй справі. Адже наша робота стала для нас не просто засобом заробітку, а способом життя. Бажаю нам усім зберегти нашу єдність і нехай амбіції ведуть нас до нових вершин.

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Всі ми, втомившись від роботи, поспішаємо скоріше додому, щоб відпочити від справ, які приїлися, осіб і суєти. Але, як показує цей захід, відмінно відпочити можна і з робочим колективом, варто тільки змінити декорації. Тому я хочу побажати, щоб така, доброзичлива і неформальна обстановка була у нас якомога частіше, в якій ми не втомлювалися б один від одного, а навпаки гуртувалися.

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Є такий вислів, що поодинці в злагодженому колективі з розуму сходити не прийнято. Так давайте ж вип'ємо за наш злагоджений колектив, в якому всі божевільні й чудові ідеї, приходять до всіх одночасно. І за ті напрямні сили нашої компанії, що можуть втілювати їх в життя і дозволяють думати, що ми робимо щось розумне і потрібне! За єдність!

ВЕСЕЛІ ТОСТИ ДЛЯ КОЛЕГ У ВІРШАХ

***

Все може бути, може статись –

Машина може зіпсуватись,

Коханка розлюбити може,

Та пити кинути? О Боже!

Ніколи цьому не бувати,

Горілка нам, як рідна мати.

І заявляємо відкрито:

Пили, п'ємо і будем пити.

Бо що ми в цьому світі варті,

Коли не вип'ємо по кварті.

Тому даю всім настанову:

Налити вщерть і випити знову!

***

Без нас, жінок, немов без кисню,

І як без рук не йдуть діла!

Хіба без нас затягнеш пісню?

Кого запросиш до стола?

Не можна скажемо відверто,

Без Роксолан і без Мадонн –

Життя без нас, подібно смерті!

Справжнісінький Армагедон!

І я мужчин всіх закликаю –

Підняти вверх свої чарки!

За дивовижний витвір Раю!

За нас, божественні жінки!

***

В хаті лиха повна хата:

Посадили вчора Гната.

Пахне, кажуть, років сім.

– А за що ж, – питаю, – сів?

Жінка Гната – з болем, з хлипом:

– Та глушив, дурепа, рибу!

– І багато наглушив?

– Ой, щоб він так довго жив!

І – струмочок на щоці:

– Он, вся риба в тазі...

Наглушив Гнат окунців

І трьох... водолазів!

Вип'ємо ж за професіоналізм у будь-якій справі!

***

Налиймо в склянку реактив

І вип'ємо за корпоратив!

За потужну команду!

За офісну банду!

За вільну парковку!

За відмінну вправність!

Щоб інтернет літав!

Теж ми вип'ємо бокал!

Щоб степлер не пустував!

Щоб принтер в темпі жив

Сканер, кондиціонер, комп'ютер

Додавали нам затишку!

Щоб начальник твердо знав,

З тієї ноги завжди вставав!

Нехай та муха, що кусає,

Повз боса пролітає!

Попутного вітру усім бажаємо!

Тост вчинком підкріплюємо! Гей!

***

Ми цілий рік працювали,

Анітрохи не лінувалися.

За це випити я хочу,

І побажати в новому році,

Щоб робота кипіла на раз,

І все відмінно було, щоб у вас!

СМІШНІ НОВОРІЧНІ ТОСТИ ДЛЯ КОРПОРАТИВНОЇ ВЕЧІРКИ

***

Щоб євро було сховане в коморі,

Щоб сало рохкало у дворі,

Щоб в гаражі стояв Феррарі,

В сараї – Лексус ще у парі,

У хаті – з мармуру камін,

Та і басейн, хоча б один.

Щоб гідромасажер з джакузі,

Щоб "Хенесі" бовталось в пузі.

І щастя вам не лізло боком!

Коротше, всіх вас з Новим Роком!

***

В новому році все повинно бути по-іншому! І я хочу, щоб з Новим роком прийшло і справдилося все, чого нам так не вистачало в попередні.

***

Вже прийшли до нас морози,

І ведмідь хропить в барлозі,

Ми вже п'яні, чути сміх,

З Новим роком вас усіх!

***

Хай у вас все буде файно:

Хліб на полі, сало в стайні,

Все усміхнена мармиза,

Нехай вас обійде криза!

Хай біда минає боком

Щастя вам! З Новим Роком!

***

З Новим роком, з новими починаннями й новими успіхами! Бажаю новорічної радості та непередбачуваного дива, чарівної історії і яскравих, веселих моментів. Нехай Новий рік подарує світлу надію і великі сили, виконає всі добрі бажання і принесе щастя у дім.

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