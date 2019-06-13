У мережі опублікували виступ "клона" Цукерберга

У мережі з’явився ролик, на якому "двійник" Марка Цукерберга виголошує промову. Але насправді американський підприємець є продуктом роботи штучного інтелекту.

Відео з'явилося на Instagram-сторінці Bill Posters. На кадрах видно, як нібито Цукерберг розповідає про можливості контролю даних мільярдів людей однією людиною. Зовні спікер практично ідентичний мільярдерові, а його міміка і рухи губ збігаються зі словами.

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Насправді на відео зображений "клон" Марка Цукерберга, який був створений штучним інтелектом. Якщо помітити таке відео в стрічці новин без звуку, зрозуміти, що воно фейкове практично неможливо.

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