Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Чорнобиль Євро 2020 Парламентські вибори 2019

У мережі опублікували виступ "клона" Цукерберга

  • 27
Марк Цукерберг - фото 1
Марк Цукерберг / fortune

У мережі з’явився ролик, на якому "двійник" Марка Цукерберга виголошує промову. Але насправді американський підприємець є продуктом роботи штучного інтелекту.

Відео з'явилося на Instagram-сторінці Bill Posters. На кадрах видно, як нібито Цукерберг розповідає про можливості контролю даних мільярдів людей однією людиною. Зовні спікер практично ідентичний мільярдерові, а його міміка і рухи губ збігаються зі словами.

І ще: Цукерберг хоче розділити Facebook на два незалежних бізнеси

Насправді на відео зображений "клон" Марка Цукерберга, який був створений штучним інтелектом. Якщо помітити таке відео в стрічці новин без звуку, зрозуміти, що воно фейкове практично неможливо.

Читайте також: Марк Цукерберг став блогером та запустив радіопрограму

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: гаряча та розкута латиноамериканська порнозірка Ліла Стар (18+)
  • 09 червня, 17:30
  • 1140
ТЕСТ: Вгадай, що стало причиною хвороби у серіалі Доктор Хаус
  • 11 червня, 12:00
  • 680
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1534113
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Відео Марк Цукерберг