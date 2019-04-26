Марк Цукерберг став блогером та запустив радіопрограму

Скоро стартує подкаст "Технології та суспільство з Марком Цукербергом". Дізнайтеся, що ж розповідатиме засновник соціальної мережі Facebook.

Засновник і глава Facebook Марк Цукерберг веде активне громадське життя. На цей раз він вирішив записувати радіопрограму про технології.

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Марк Цукерберг обіцяв запустити подкаст ще раніше – це була новорічна обіцянка. Таке виконання публічних заяв стало своєрідною традицією для нього. У попередні роки завдяки обіцянкам Марк Цукерберг вивчив китайську і розробив систему штучного інтелекту для управління будинком.

Перший випуск подкасту – це інтерв'ю з гарвардським професором Джонатаном Зіттрейном. Вони спілкувалися про технології та закон. В подкасті також записана бесіда про журналістику з Матіасом Допфером, CEO Axel Springer SE. Обидві теми були актуальними для компанії Facebook минулого року.

New podcast alert This year Mark Zuckerberg is hosting discussions on the future of tech and society. Listen along: https://t.co/5rIBdrbsb5 — Facebook (@facebook) 24 апреля 2019 г.

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