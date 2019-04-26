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Марк Цукерберг став блогером та запустив радіопрограму

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Марк Цукерберг - фото 1
Марк Цукерберг

Скоро стартує подкаст "Технології та суспільство з Марком Цукербергом". Дізнайтеся, що ж розповідатиме засновник соціальної мережі Facebook.

Засновник і глава Facebook Марк Цукерберг веде активне громадське життя. На цей раз він вирішив записувати радіопрограму про технології.

І ще: У скільки Facebook обходиться безпека Марка Цукерберга

Марк Цукерберг обіцяв запустити подкаст ще раніше – це була новорічна обіцянка. Таке виконання публічних заяв стало своєрідною традицією для нього. У попередні роки завдяки обіцянкам Марк Цукерберг вивчив китайську і розробив систему штучного інтелекту для управління будинком.

Перший випуск подкасту – це інтерв'ю з гарвардським професором Джонатаном Зіттрейном. Вони спілкувалися про технології та закон. В подкасті також записана бесіда про журналістику з Матіасом Допфером, CEO Axel Springer SE. Обидві теми були актуальними для компанії Facebook минулого року.

До теми: Ніяких iPhone: Цукерберг зобов'язав співробітників користуватись лише Android-смартфонами

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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