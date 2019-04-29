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Цукерберг хоче розділити Facebook на два незалежних бізнеси

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Марк Цукерберг - фото 1
Марк Цукерберг / cnbc

CEO соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг планує розділити компанію на два відносно незалежних бізнеси. Таким чином будуть існувати окремі простори: громадський форум або "міська площа" і зашифрований простір або "вітальня".

Як повідомляється, Цукерберг планує здійснити розподіл в найближчі 5 років. Як це буде працювати, глава Facebook поки не пояснив. Однак, нещодавно були чутки про об'єднання аудиторії месенджерів Instagram, WhatsApp і Facebook Messenger. Тому, ймовірно, на їхній базі буде сформована "зашифрована вітальня".

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За словами Цукерберга, вже у найближчий рік компанія проведе консультації з експертами, урядом і органами охорони правопорядку.

Цукерберг хоче розділити Facebook на два незалежних бізнеси - фото 324730

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Джерело: businessinsider
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