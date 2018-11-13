У мережі опубліковано рідкісне фото сина Джорджа Клуні

У мережі були опубліковані свіжі кадри сина голлівудського актора Джорджа Клуні і його дружини Амаль Клуні, однорічного Олександра.

Рідкісні кадри були зроблені напередодні папараці у Нью-Йорку і опубліковані в соцмережах. На знімках Амаль Клуні в яскраво-жовтій шкіряній куртці і джинсах несе сина на руках. Зіркову маму і малюка супроводжував охоронець.

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Дітей Джорджа і Амаль Клуні рідко можна побачити на публіці. Крім того, в інтернеті практично немає їхніх фотографій. Батьки намагаються оберігати дітей від уваги громадськості та приховують їх від фотокореспондентів.

Нагадаємо, 57-річний Джордж Клуні і 40-річна Амаль Клуні стали батьками в липні минулого року. У пари народилися двійнята, син Олександр і дочка Елла.

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