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Наче Кім: нове відео Кайлі Дженнер розбурхало мережу

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Наче Кім: нове відео Кайлі Дженнер розбурхало мережу - фото 1
Наче Кім: нове відео Кайлі Дженнер розбурхало мережу / instagram.com/kyliejenner

Популярна модель Кайлі Дженнер знову опинилась у центрі уваги через свої форми.

21-річна американська модель та зірка реаліті-шоу про життя родини Кардашян Кайлі Дженнер активно веде свій профіль в соцмережі Instagram. Там за юною дівчиною стежать понад 119 млн користувачів, і це не дивно, адже вона ділиться всім, що з нею трапляється. Нещодавно Кайлі вирішила похизуватись новою зачіскою, повернувши собі довге біляве волосся. Однак фанати більше звернули увагу саме на форми красуні, які все більше нагадують її не менш відому сестру Кім Кардашян. Тож за кілька годин відео з замилуванням Кайлі зібрало понад 1,7 млн переглядів.

І ще: Хлопець Кайлі Дженнер "втопив" їхній будинок у квітах: відео

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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