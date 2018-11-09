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Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

Регіна Тодоренко розповіла про підготовку до пологів

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Регіна Тодоренко - фото 1
Регіна Тодоренко / Instagram

Регіна Тодоренко розкрила передбачувану дату пологів. За словами телеведучої, чекати залишилося лише тиждень.

Регіна та її обранець Влад Топалов стали лауреатами премії журналу "ОК!" в номінації "Пара року". Знаменитості не стримували емоцій з приводу перемоги і подякували шанувальникам за підтримку. Топалов також заявив, що вони з Регіною сподіваються стати батьками року у 2019-му.

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Влад і Регіна поки не озвучують ім'я майбутнього сина. Раніше співак повідомив, що вони чекають хлопчика.

Сама ж Регіна вирішила кілька днів тому організувати свято з нагоди скорої появи дитини. Близькі подруги зірки подарували все необхідне для малюка.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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