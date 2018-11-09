Регіна Тодоренко розповіла про підготовку до пологів

Регіна Тодоренко розкрила передбачувану дату пологів. За словами телеведучої, чекати залишилося лише тиждень.

Регіна та її обранець Влад Топалов стали лауреатами премії журналу "ОК!" в номінації "Пара року". Знаменитості не стримували емоцій з приводу перемоги і подякували шанувальникам за підтримку. Топалов також заявив, що вони з Регіною сподіваються стати батьками року у 2019-му.

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Влад і Регіна поки не озвучують ім'я майбутнього сина. Раніше співак повідомив, що вони чекають хлопчика.

Сама ж Регіна вирішила кілька днів тому організувати свято з нагоди скорої появи дитини. Близькі подруги зірки подарували все необхідне для малюка.

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