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У мережі обговорюють вагітність Насті Каменських

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Настя Каменських - фото 1
Настя Каменських / instagram

Відома українська співачка Настя Каменських, яка нещодавно вийшла заміж за продюсера і репера Потапа, опублікувала на своїй сторінці в Instagram нове фото. Шанувальники запідозрили зірку у вагітності, що й активно обговорюють у мережі.

На новому знімку Настя Каменських позує в обтягуючій сукні світло-коричневого кольору на тонких бретелях. Свій образ зірка доповнила золотистими босоніжками на високих підборах. Каменських зробила легкий макіяж і доповнила лук золотими прикрасами на шиї. Розпущене волосся красуня зачесала в одну сторону.

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Проте підписники артистки звернули увагу не на ефектний образ співачки, а на округлий животик, який виділяється через вузьке вбрання. Так, у коментарях до знімка шанувальники Насті почали активно обговорювати її вагітність. Одні запитують, чи дійсно дівчина при надії, інші стверджують це.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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