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Тіна Кароль розбурхала мережу сексуальним кадром

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Тіна Кароль - фото 1
Тіна Кароль / instagram

Українська співачка Тіна Кароль поділилася на своїй сторінці в Instagram спокусливим фото. На знімку артистка постала у пристрасному образі, який зачарував шанувальників.

Так, на новому фото співачка стоїть на тлі червоної матерії і спокусливо дивиться у кадр. Позувала красуня у ефектній червоній сукні яка вигідно підкреслила форми Тіни.

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Співачка доповнила образ світлою помадою і яскравими рум'янами. За короткий час фото зібрало понад 30 тисячі лайків і безліч позитивних коментарів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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