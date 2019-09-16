У мережі обговорюють вагітність Наді Дорофєєвої: фото

Спокуслива українська співачка Надя Дорофєєва часто публікує гарячі знімки, від яких підписники красуні у захваті. Проте цього разу щаслива артистка поділилася домашнім фото з чоловіком Дантесом, заінтригувавши шанувальників. Фоловери зірки подумали, що вона натякнула на вагітність.

Так, на сторінці солістки групи Время и Стекло Наді Дорофєєвої в Instagram з'явився новий пост. Співачка опублікувала рідкісний знімок з чоловіком Володимиром Дантесом. Кадр був зроблений у квартирі зіркової пари. Дантес тримає кохану на руках. Чоловік і дружина одягнені в повсякденний домашній одяг в спортивному стилі.

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Цей знімок Дорофєєва підписала так: "Пишаюся тобою дуже! Ой хлопці, що буде".

Чомусь багато шанувальників пари вирішили, що йдеться про поповнення у сімействі. Тому підписники Наді почали активно цікавитися, чи вагітна співачка. Подружжя одружене вже чотири роки, тому не дивно, що їхні прихильники чекають не дочекаються повідомлення про поповнення в родині.

Однак дехто впевнений, що пост Наді стосується не майбутнього поповнення в родині, а творчих планів її чоловіка. В одному з інтерв'ю Дантес обіцяв шанувальникам, що восени їх чекає новий проєкт з його участю. Тепер фанати гадають, що це буде: телешоу чи Володимир повернеться на сцену?

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