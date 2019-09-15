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Серіал Кріпосна Х-фактор

Джамала зворушила мережу сімейним кадром з синочком

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Джамала - фото 1
Джамала / instagram

Популярна українська співачка Джамала нечасто показує своїм шанувальникам маленького синочка. Але кожного разу, коли в Instagram артистки з'являється новий знімок хлопчика, мережа розчулюється. На свіжому кадрі зіркова мама виглядає щасливою і невимушеною у компанії дитини.

Так, на новому фото Джамала позувала разом з маленьким Еміром-Рахманом, який захоплено вивчав іграшку. Співачка з посмішкою спостерігала за хлопчиком і буквально світилася від щастя. Для фотосесії Джамала обрала обтягуючу кофтинку зі спущеною лінією плеча і рукавом три чверті. Волосся ідеально укладене, макіяж – максимально природний.

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"Як ранок почнеш, так і день проведеш. От просто зараз посміхніться, обійміть своїх рідних, приготуйте горнятко запашної кави і ви навіть не помітите, як звичайний вікенд стане кращим", – підписала сімейний знімок Джамала.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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