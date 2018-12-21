У мережі обговорюють нову незвичну обкладинку Playboy

На першій сторінці свіжого номеру Playboy у цей раз красується не оголена зірка, а незвичайне фото голих грудей.

У мережі з'явилося фото незвичайної обкладинки нового випуску Playboy. Знімок опублікував власник видання Купер Хефнер у своєму Instagram.

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На обкладинці журналу зображені оголені жіночі груди, у яких замість соска – люди, мітингувальники за свободу. Знімок присвячений забороні багатьох соціальних мереж публікувати голі жіночі груди, на яких видно сосок. Такий контент вважається неприйнятним.

Власник Playboy також написав своє міркування з цього приводу. Він вважає, що в прояві сексуальності немає нічого протиприродного чи ганебного.

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