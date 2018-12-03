На аукціоні в США продали перший випуск журналу Playboy

Всі доходи з продажу підуть до фонду Х'ю Хефнера.

На аукціоні Julien's Auction в американському місті Лос-Анджелес, штат Каліфорнія, були продані особисті речі засновника журналу Playboy Х'ю Хефнера.

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Зокрема, проданий екземпляр першого випуску журналу Playboy з Мерлін Монро на обкладинці. Ціна склала 31,2 тисячі доларів.

Зазначається, що всі доходи з продажу підуть до фонду Х'ю Хефнера, який підтримує організації, які захищають громадянські права.

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