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Модель Playboy влаштувала фотосесію у стилі НЮ на площі Ватикану (18+)

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Модель Playboy Маріса Папен - фото 1
Модель Playboy Маріса Папен / thesun

Бельгійка за походженням, Маріса Папен була затримана представниками правоохоронних органів.

У Ватикані затримали модель Playboy Марісові Папен за публічне оголення. Дівчина роздяглася і влаштувала фотосесію на головній площі Ватикану. Разом з дівчиною також був заарештований і її фотограф Джессі Волкер. Фотосесія проходила недалеко від собору Святого Петра у Ватикані.

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Кілька фотографій, незважаючи на затримання пари, все ж були опубліковані у мережі. На одній з них Маріса йде голою, несучи на плечі дерев'яний хрест. Ще одна демонструє її розп'ятою на хресті, водночас, як чоловік у білому вбранні малює на її лобі кривавий хрест.

Відомо, що через десять годин після затримання, пара була відпущена. Однак всі реквізити для зйомок були конфісковані.

Маріса Папен раніше вже брала участь в подібних акціях. Так, вона позувала оголеною біля Карнакського храму в Єгипті, Стіни Плачу в Єрусалимі, а також у Соборі Святої Софії в Стамбулі.

Модель Playboy влаштувала фотосесію у стилі НЮ на площі Ватикану (18+) - фото 296006
Модель Playboy влаштувала фотосесію у стилі НЮ на площі Ватикану (18+) - фото 296005
Модель Playboy влаштувала фотосесію у стилі НЮ на площі Ватикану (18+) - фото 296004

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Джерело: thesun
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