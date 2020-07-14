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У мережі набирає популярності нова дієта

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Дієта - фото 1
Дієта / hochu

Нова дієта під назвою Пісочний годинник вже завоювала купу послідовників у Великобританії і США, а її творцями є вчені Дюкського університету Рут Волевер і Бет Рірдон. Вони об'єднали психологію і дієтологію для створення спеціальної системи ефективного схуднення.

Починається дієта для фігури Пісочний годинник ні з голодування чи жорстких рамок, а з самопізнання. Фахівці впевнені, лише розуміння себе дозволить навчитися їсти правильно і вибирати корисні продукти.

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Дієта Пісочний годинник, особливості

В основу нової дієти увійшов комплекс технік під назвою майндфулнес (усвідомленість, вдумливість). Це своєрідна європейська адаптація буддистської медитації прозріння. Так, послідовники зосереджуються на кожній миті, концентруючись на випробовуваних почуттях в цей момент, а не спираючись на минулий негативний досвід.

Завдяки системі Рут Волевер і Бет Рірдон людина може звернути увагу на своє нездорове ставлення до їжі. Сенс полягає в тому, щоб в результаті змінити поведінку, яка раніше призводила до набору зайвої ваги. Дієта складається з простих вправ, технік і порад, які мотивують відмовитися від звички переїдати через стреси або самотність, тим самим дозволяючи отримати бажану фігуру. Як з'ясували вчені, потрібно близько 16 місяців, щоб освоїти усвідомлене ставлення до їжі, дотримуватися нових навичок і помітно схуднути.

  1. Перед початком трапези запитайте себе: чи дійсно я голодна? Скільки я з'їм і коли зупинитися?
  2. Використовуйте маленьку тарілку.
  3. Їжте повільно. Після 10 ложок зупиніться і прислухайтеся до своїх відчуттів.
  4. З'ївши половину порції, зробіть десятихвилинну паузу. Так шлунок засвоїть їжу і мозок зможе розпізнати сигнали ситості.
  5. Якщо вже наїлися, а їжа ще залишилася, відкладіть її в холодильник до наступного прийому їжі. Не потрібно переїдати!
  6. У мережі набирає популярності нова дієта - фото 415791

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Джерело: hochu
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