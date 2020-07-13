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Названо чотири залізобетонних правила, які гарантують схуднення

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Спорт - фото 1
Спорт / instagram

Хочете схуднути, але не готові сидіти на жорстких дієтах і у всьому обмежувати себе, та ще й займатися підрахунком калорій? Є легший шлях.

Дієтолог Вікторія Кляуз перерахувала в Instagram прості кроки, виконуючи які, ви зможете знижувати вагу без особливих зусиль і мук.

І ще: Як правильно бігати, щоб спалювати жир?

Немає салату – немає обіду! Це не означає, що весь ваш обід – салат. Просто додайте овочі до звичайної порції. Це позитивно позначиться не тільки на вазі, але і на стані шкіри. Зараз найкращий час, щоб полюбити овочі.

1 день = 1 шкідливий продукт. Якщо вранці були цукерки, то чипси ввечері скасовуються. Це допоможе усвідомлено підходити до вибору їжі і почати контролювати кількість шкідливих елементів.

Хочеш пити пий воду. У спеку багато хто намагається вгамувати спрагу водою з ароматом лимона, холодним чайним напоєм або колою. Достатньо чаю або води, без цукристих добавок.

Ні дня без руху! Без підрахунку кроків, пульсу або пройдених км! Не потрібно намотувати кола навколо району. Основне правило – рухатися сьогодні не менше ніж вчора.

Названо чотири залізобетонних правила, які гарантують схуднення - фото 415539

Це цікаво: 5 ранкових звичок, які можуть зіпсувати весь ваш день

Джерело: instagram
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