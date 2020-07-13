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Названий вітамін, який омолоджує шкіру

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Вітаміни - фото 1
Вітаміни / medikforum

Включення в раціон продуктів, що містять вітамін Е, є простим способом омолодження шкіри.

Вітамін Е є антиоксидантом, допомагаючи знизити активність вільних радикалів – нестабільних молекул, які ушкоджують клітини. Сонячний ультрафіолет прискорює їх утворення, і в результаті шкіра швидко старіє, покриваючись зморшками і пігментними плямами.

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Як вітамін Е бореться зі старінням

Вітамін Е допомагає ефективно протистояти старінню шкіри. Під його впливом шкіра зберігається свіжою та еластичною. Також вітамін дає ефект ліфтингу, стимулюючи процеси клітинної регенерації. Тому він включений до складу багатьох омолоджуючих кремів.

Проте основну частину вітамінів шкіра отримує з кровотоком і завдяки роботі системи травлення, тому вітамін Е в першу чергу має надходити в організм у натуральному вигляді з продуктами харчування, відзначають експерти. А саме: жирна риба, зелені листові овочі: броколі, шпинат; горіхи, насіння, олії.

Названий вітамін, який омолоджує шкіру - фото 415599

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Джерело: medikforum
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