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Мавпа випадково оголила груди туристці: епічне відео

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Мавпа ледь не роздягнула туристку - фото 1
Мавпа ледь не роздягнула туристку

В Індонезії на острові Балі мавпочка ледь не роздягнула туристку, яка фотографувалася з приматом на колінах. Кумедне відео з’явилося у мережі.

21-річна Сара Віжон приїхала на острів з Нової Зеландії, щоб відсвяткувати день народження. Разом з сім'єю дівчина відправилася в заповідник Священний ліс мавп і вирішила сфотографуватися з одним із його мешканців.

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Віжон посадила одну з довгохвостих макак до себе на коліна. Тварина не хотіла сидіти спокійно. Спочатку мавпочка чухала лапу, а потім схопилася за плаття дівчини і злегка відтягнула його, оголивши груди туристки.

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Джерело: dailymail
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