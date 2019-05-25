Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Володимир Зеленський ЗНО Холостяк

У Мексиці продають суперкари злочинців, аби допомогти бідним

  • 26
Уряд Мексики планує неабияк допомогти бідним - фото 1
Уряд Мексики планує неабияк допомогти бідним

Мексиканський уряд оголосив про проведення аукціону, на якому розпродадуть конфісковані у злочинців дорогі автомобілі, коштовності та будинки. Вторговані кошти спрямують на допомогу бідним громадам країни.

Усього на першому аукціоні буде продано 77 автомобілів, повідомляє Reuters.

І ще: Представлена найпотужніша версія Mercedes-Benz GLE

У списку є Lamborghini Murcielago, три Porsche, Chevrolet Corvette, кабріолет Ford Mustang і "кілька десятків броньованих вантажівок". За словами президента Мексики Андреса Мануеля Лопеса Обрадора, кошти від продажу передадуть місцевим громадам, у тому числі найбіднішим.

З-поміж конфіскату буде Lamborghini Murcielago - фото 329801

Організацією та проведенням аукціону займеться новостворене відомство – Інститут повернення вкрадених товарів народу (Institute to Return Stolen Goods to the People). Перша частина грошей буде передана двом бідним муніципалітет на півдні штату Оахака.

Нагадаємо, що влада Філіппін у цілях боротьби з корупцією та криміналом торік організувала показове знищення конфіскованих автомобілів. Близько 60 транспортних засобів, раніше незаконно ввезених у країну, розчавили трактором.

Читайте також: Ексклюзивне авто Джеймса Бонда: Aston Martin показав DBS Superleggera

Джерело: reuters
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Як би ви склали ЗНО 2019 з української мови?
  • 22 травня, 13:12
  • 10075
Цінуй справжнє: фантастична акція від бренду Zubrowka для тебе і твого друга
  • 15 квітня, 08:00
  • 725
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1490281
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Транспорт