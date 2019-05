У Мексиці продають суперкари злочинців, аби допомогти бідним

Мексиканський уряд оголосив про проведення аукціону, на якому розпродадуть конфісковані у злочинців дорогі автомобілі, коштовності та будинки. Вторговані кошти спрямують на допомогу бідним громадам країни.

Усього на першому аукціоні буде продано 77 автомобілів, повідомляє Reuters.

У списку є Lamborghini Murcielago, три Porsche, Chevrolet Corvette, кабріолет Ford Mustang і "кілька десятків броньованих вантажівок". За словами президента Мексики Андреса Мануеля Лопеса Обрадора, кошти від продажу передадуть місцевим громадам, у тому числі найбіднішим.

Організацією та проведенням аукціону займеться новостворене відомство – Інститут повернення вкрадених товарів народу (Institute to Return Stolen Goods to the People). Перша частина грошей буде передана двом бідним муніципалітет на півдні штату Оахака.

Нагадаємо, що влада Філіппін у цілях боротьби з корупцією та криміналом торік організувала показове знищення конфіскованих автомобілів. Близько 60 транспортних засобів, раніше незаконно ввезених у країну, розчавили трактором.

