Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Володимир Зеленський ЗНО

Ексклюзивне авто Джеймса Бонда: Aston Martin показав DBS Superleggera

  • 12
Усього буде випущено 50 екземплярів Aston Martin DBS Superleggera - фото 1
Усього буде випущено 50 екземплярів Aston Martin DBS Superleggera

Екстремальна двохдверка Aston Martin DBS Superleggera отримала тематичну версію, присвячену 50-річному ювілею фільму про Джеймса Бонда "На секретній службі Її Величності" (1969). Купе отримало особливий декор і забарвлення кузова, що наслідує кольору оригінального DBS з фільму.

Усього Aston Martin планує випустити 50 екземплярів "джеймсбондівського" DBS Superleggera. Кожен автомобіль забарвлений у колір Olive Green, схожий на колір оригінальної машини з фільму. Стилізована під деталь класичного купе буде і решітка радіатора з шістьма горизонтальними планками. Салон виконаний з поєднання чорної шкіри й алькантари сірого кольору з червоними акцентами.

І ще: Chevrolet змусить пристібатися молодих водіїв

Під капотом Aston Martin DBS Superleggera встановлений 5,2-літровий V12 з двома турбонагнітачами. Він видає 725 кінських сил і 900 Нм моменту, які доступні в діапазоні 1800-5000 оборотів на хвилину. З місця до "сотні" купе розганяється за 3,4 секунди, а його максимальна швидкість складає 342 кілометри на годину.

Ексклюзивне авто Джеймса Бонда: Aston Martin показав DBS Superleggera - фото 329475
Ексклюзивне авто Джеймса Бонда: Aston Martin показав DBS Superleggera - фото 329472
Ексклюзивне авто Джеймса Бонда: Aston Martin показав DBS Superleggera - фото 329473
Ексклюзивне авто Джеймса Бонда: Aston Martin показав DBS Superleggera - фото 329474
Ексклюзивне авто Джеймса Бонда: Aston Martin показав DBS Superleggera - фото 329470

Додатково покупці спецверсії DBS Superleggera можуть замовити чорний кейс для напоїв з яскравою металевою застібкою. Він міститься у багажному відсіку спорткара і призначений для зберігання двох пляшок шампанського та чотирьох келихів.

Ексклюзивне авто Джеймса Бонда: Aston Martin показав DBS Superleggera - фото 329465
Ексклюзивне авто Джеймса Бонда: Aston Martin показав DBS Superleggera - фото 329466
Ексклюзивне авто Джеймса Бонда: Aston Martin показав DBS Superleggera - фото 329467
Ексклюзивне авто Джеймса Бонда: Aston Martin показав DBS Superleggera - фото 329468
Ексклюзивне авто Джеймса Бонда: Aston Martin показав DBS Superleggera - фото 329469

Ціна спецверсії Aston Martin DBS Superleggera також нагадує про Джеймса Бонда і становить 300 007 фунтів стерлінгів.

Читайте також: Електрокари Honda і GM дозволять власникам заробити

Джерело: Motor
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Куди поїхати весною: варіанти відпочинку в Грузії
  • 16 травня, 18:21
  • 308
Цінуй справжнє: фантастична акція від бренду Zubrowka для тебе і твого друга
  • 15 квітня, 08:00
  • 704
Популярний рок: найкраща альтернативна музика тижня
  • 18 травня, 15:50
  • 197
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Авто