Ексклюзивне авто Джеймса Бонда: Aston Martin показав DBS Superleggera

Екстремальна двохдверка Aston Martin DBS Superleggera отримала тематичну версію, присвячену 50-річному ювілею фільму про Джеймса Бонда "На секретній службі Її Величності" (1969). Купе отримало особливий декор і забарвлення кузова, що наслідує кольору оригінального DBS з фільму.

Усього Aston Martin планує випустити 50 екземплярів "джеймсбондівського" DBS Superleggera. Кожен автомобіль забарвлений у колір Olive Green, схожий на колір оригінальної машини з фільму. Стилізована під деталь класичного купе буде і решітка радіатора з шістьма горизонтальними планками. Салон виконаний з поєднання чорної шкіри й алькантари сірого кольору з червоними акцентами.

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Під капотом Aston Martin DBS Superleggera встановлений 5,2-літровий V12 з двома турбонагнітачами. Він видає 725 кінських сил і 900 Нм моменту, які доступні в діапазоні 1800-5000 оборотів на хвилину. З місця до "сотні" купе розганяється за 3,4 секунди, а його максимальна швидкість складає 342 кілометри на годину.

Додатково покупці спецверсії DBS Superleggera можуть замовити чорний кейс для напоїв з яскравою металевою застібкою. Він міститься у багажному відсіку спорткара і призначений для зберігання двох пляшок шампанського та чотирьох келихів.

Ціна спецверсії Aston Martin DBS Superleggera також нагадує про Джеймса Бонда і становить 300 007 фунтів стерлінгів.

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