Представлена найпотужніша версія Mercedes-Benz GLE

На американському ринку дебютувала нова модифікація Mercedes-Benz GLE – GLE 580 4Matic. Кросовер оснащений бітурбовісімкою з інтегрованим стартер-генератором і 48-вольтовою бортовою електромережею.

У рух Mercedes-Benz GLE 580 4Matic призводить 4,0-літровий V8 з двома турбонагнітачами. Віддача двигуна – 490 кінських сил і 700 Нм крутного моменту. Агрегат обладнаний інтегрованим стартер-генератором (ISG), що працює від 48-вольтової мережі, який допомагає ДВЗ (плюс 21 сила і 250 Нм моменту) і рекуперує енергію при гальмуванні.

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В оснащення Mercedes-Benz GLE 580 4Matic входить медіакомлекс MBUX з розпізнаванням природної мови і функцією Interior Assistant, яка передбачає дії пасажирів, адаптивна пневмопідвіска Airmatic, обробка салону шкірою, пакет екстер'єру AMG Line. Опціонально для кросовера доступні гідропневматична підвіска E-Active Body Control і 22-дюймові колеса.

Mercedes-Benz GLE 580 4Matic показали на американському ринку

Mercedes-Benz GLE пропонується у версіях GLE 300 d, GLE 400 d і GLE 450. Найпотужніший варіант оснащений 3.0 V6 з гібридною надбудовою EQ Boost. Віддача двигуна – 367 кінських сил і 500 Нм моменту.

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