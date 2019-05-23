На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Представлена найпотужніша версія Mercedes-Benz GLE
-
- 14
На американському ринку дебютувала нова модифікація Mercedes-Benz GLE – GLE 580 4Matic. Кросовер оснащений бітурбовісімкою з інтегрованим стартер-генератором і 48-вольтовою бортовою електромережею.
У рух Mercedes-Benz GLE 580 4Matic призводить 4,0-літровий V8 з двома турбонагнітачами. Віддача двигуна – 490 кінських сил і 700 Нм крутного моменту. Агрегат обладнаний інтегрованим стартер-генератором (ISG), що працює від 48-вольтової мережі, який допомагає ДВЗ (плюс 21 сила і 250 Нм моменту) і рекуперує енергію при гальмуванні.
І ще: Ексклюзивне авто Джеймса Бонда: Aston Martin показав DBS Superleggera
В оснащення Mercedes-Benz GLE 580 4Matic входить медіакомлекс MBUX з розпізнаванням природної мови і функцією Interior Assistant, яка передбачає дії пасажирів, адаптивна пневмопідвіска Airmatic, обробка салону шкірою, пакет екстер'єру AMG Line. Опціонально для кросовера доступні гідропневматична підвіска E-Active Body Control і 22-дюймові колеса.
Mercedes-Benz GLE пропонується у версіях GLE 300 d, GLE 400 d і GLE 450. Найпотужніший варіант оснащений 3.0 V6 з гібридною надбудовою EQ Boost. Віддача двигуна – 367 кінських сил і 500 Нм моменту.
Читайте також: Новий гібрид Ferrari зможе розганятися до "сотні" за дві секунди
-
16:33Стало відомо, коли покажуть новий смартфон Meizu 16Xs
-
16:14Alyona Alyona увійшла до ТОП-15 європейських артистів, яких треба знати
-
16:00Книжковий Арсенал 2019: 5 найцікавіших видань, які варто придбати
-
15:55ЗНО 2019 з української мови і літератури: оприлюднені завдання
-
15:30Несподівані продукти, що підвищують настрій
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
15:14Представлена найпотужніша версія Mercedes-Benz GLE
-
15:00День міста Києва 2019: програма святкування і безкоштовні концерти
-
14:51Бенксі влаштував екологічну акцію в Венеції
-
14:33Фонсека розповів про своє майбутнє в Шахтарі
-
14:14OPPO K3: висувна камера та Snapdragon 710 за 200 доларів
-
14:00ТЕСТ: Перевір, наскільки добре ти розбираєшся у мистецтві
-
13:45Весілля Потапа і Насті Каменських: історія кохання
-
13:30Голос діти 5 сезон: дата виходу і судді вокального шоу 2019
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
13:10Найкращі привітання з Останнім дзвоником 2019 для випускників
-
12:56Спокуслива супермодель захопила яскравим образом
-
12:34АНТИТІЛА у Львові! Коли відбудеться концерт гурту
-
12:15Шість українських університетів серед тисячі найкращих у світі
-
11:50Випускний 2019: шокуючі ціни, скільки коштує вбрання і бенкет випускників
-
11:30Потап присвятив нову пісню дружині Насті Каменських: відео та слова
-
11:10Рейтинг: що найбільше відволікає від роботи в офісі
-
10:50Потап і Настя Каменських одружилися! Вийшла пісня про весілля зірок
-
10:20Як і навіщо: англійські студенти пройдуть курс щастя
-
09:51Лікарі назвали, чому випадає волосся і як цього уникнути
-
16:00Книжковий Арсенал 2019: 5 найцікавіших видань, які варто придбати
-
14:00ТЕСТ: Перевір, наскільки добре ти розбираєшся у мистецтві
-
11:50Випускний 2019: шокуючі ціни, скільки коштує вбрання і бенкет випускників
-
10:50Потап і Настя Каменських одружилися! Вийшла пісня про весілля зірок
- 22 травня
-
21:53Найкращі в ліжку: науковці вразили новою заявою
-
19:515 звичок, які прискорюють процес старіння
-
17:30ТОП 5 крутих лайфхаків з яйцями: відео, на якому ви залипнете
-
15:14Яким є термін експлуатації смартфонів і чому їх не потрібно часто міняти
-
13:12ТЕСТ: Як би ви склали ЗНО 2019 з української мови?
-
12:22ЗНО 2019 з математики: опубліковано всі правильні відповіді та розв'язки
-
10:15Книжковий арсенал 2019: програма фестивалю у Києві на всі дні
-
07:01Картинки з Днем ангела Миколи: листівки і відкритки з іменинами
- 21 травня
-
22:42Робіть це і ваш секс буде максимально регулярним
-
20:15Експерти назвали найпоширеніші звички, через які ламаються телефони
-
17:21Моделі 90-х: як змінилася ангел Victoria's Secret Карен Мюлдер (18+)
-
16:50Як українські футболісти розгрібали воду руками: епічне пенальті
-
13:03Коли будуть дострокові парламентські вибори 2019: оголошена дата
-
12:00Серіал Гра престолів: найкращі меми і приколи про фінальний 8 сезон
-
09:45Гра престолів 8: чи буде продовження улюбленого серіалу 2019
- 20 травня
-
22:54Корисні і для чоловіків: чому потрібно виконувати вправи Кегеля?
-
20:00Гра престолів 8: виконавець ролі нового короля прокоментував фінал серіалу
-
18:35Олена Зеленська завела офіційну сторінку в Instagram: що постить перша леді
-
15:50Гра престолів 8: всі відсилки 6 серії, які ви могли не помітити
-
14:15Шкільні питання: перевірте, що ви пам'ятаєте з музики
-
12:55Фінал Гри престолів 8: як актори прощаються зі своїми персонажами