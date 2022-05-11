У Меган Маркл є шанси замінити Джо Байдена на посту президента США

Хто б міг подумати, що Меган Маркл може стати президенткою США. Але в цьому свято переконана Валері Байден Оуенс, сестра чинного президента Джо Байдена.

Своїми припущеннями вона поділилася в ефірі ITV Good Morning Britain. Вона переконана, що у Меган Маркл може бути політичне майбутнє.

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Журналіст GBM Ноель Філліпс запитав її, чи стане Маркл "одного разу хорошою потенційною кандидаткою на пост президента?". На це сестра Джо Байдена відповіла лаконічно та ствердно: "Так, можливо. Звичайно, вона буде!".

Ба більше, вона запропонувала Меган Маркл стати частиною Демократичної партії. На думку сестри Байдена, політика має поповнюватися більшою кількістю жінок. Так, демократична система працюватиме краще, якщо у ній буде значно більше точок зору, які матимуть відмінності.

І ми приймаємо всіх жінок, – підкреслила Валері.

'Of course she will!'



Joe Biden's sister and close advisor says Meghan Markle would 'make a good potential candidate' as the future US president. pic.twitter.com/2wWxI9yj4R — Good Morning Britain (@GMB) May 10, 2022

Зауважимо, що раніше Меган Маркл міркувала про політичну кар'єру. На першому курсі коледжу вона пройшла стажування у посольстві США в Аргентині.

Зазначимо, що члени королівської сім'ї Великої Британії не займаються, як правило, політикою. Але тут варто врахувати, що Меган Маркл і принц Гаррі пішли іншим шляхом. Подружжя відмовилося виконувати обов'язки, покладені на них Букінгемським палацом. Відтак, колишня актриса дійсно може спробувати себе у політиці.

У США не перший день говорять про можливе президентство Меган Маркл. Відповідні чутки у пресі з'явилися ще торік. Підлило мастила до вогню припущення, яке висловила британська газета The Mail of Sunday. У ньому зазначили, що герцогиня начебто веде перемовини з ключовими діячами Демократичної партії. А це, швидше за все, свідчить про її бажання податися у політику.

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