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війна Євробачення Kalush

Слава Україні: Моніка Лю з Литви закликала підтримати українську армію грішми

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Представниця Литви на Євробаченні наголосила на важливості підтримки України - фото 1
Представниця Литви на Євробаченні наголосила на важливості підтримки України

Моніка Лю – представниця Литви на Євробаченні 2022 – вийшла до фіналу пісенного конкурсу. І під час пресконференції вона закликала усіх глядачів підтримувати Україну та переказувати кошти.

На цьому вона наголосила під час пресконференції. Завершила свій спіч вона гаслом "Слава Україні!".

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Донатьте. Гроші важливі. Увага важлива. Просто робіть це. Будь ласка, вони потребують цього. Слава Україні!, – сказала вона.

Зауважимо, що перший півфінал Євробачення 2022 відбувся 10 травня. Під час нього вибрали 10 країн, які продовжать свою боротьбу у пісенному конкурсі.

Учасники фіналу Євробачення за результатами першого півфіналу такі:

  • Україна
  • Швейцарія
  • Вірменія
  • Португалія
  • Норвегія
  • Нідерланди
  • Ісландія
  • Литва
  • Греція
  • Молдова

Зазначимо, що KALUSH Orchestra пообіцяв віддати нагороду на благодійність. Ясна річ, за умов, що він таки переможе на Євробаченні 2022. Додамо, що українському гурту прогнозують беззаперечну перемогу. У нашого гурту 50%, а в італійських представників, розташованих на другому місці, – 12%.

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