Слава Україні: Моніка Лю з Литви закликала підтримати українську армію грішми

Моніка Лю – представниця Литви на Євробаченні 2022 – вийшла до фіналу пісенного конкурсу. І під час пресконференції вона закликала усіх глядачів підтримувати Україну та переказувати кошти.

На цьому вона наголосила під час пресконференції. Завершила свій спіч вона гаслом "Слава Україні!".

Це цікаво: Kalush Orchestra і The Rasmus заспівали спільний кавер своїх хітів

Донатьте. Гроші важливі. Увага важлива. Просто робіть це. Будь ласка, вони потребують цього. Слава Україні!, – сказала вона.

Зауважимо, що перший півфінал Євробачення 2022 відбувся 10 травня. Під час нього вибрали 10 країн, які продовжать свою боротьбу у пісенному конкурсі.

Учасники фіналу Євробачення за результатами першого півфіналу такі:

Україна

Швейцарія

Вірменія

Португалія

Норвегія

Нідерланди

Ісландія

Литва

Греція

Молдова

Зазначимо, що KALUSH Orchestra пообіцяв віддати нагороду на благодійність. Ясна річ, за умов, що він таки переможе на Євробаченні 2022. Додамо, що українському гурту прогнозують беззаперечну перемогу. У нашого гурту 50%, а в італійських представників, розташованих на другому місці, – 12%.

Читайте також: Jerry Heil та Kalush Orchestra заспівали для Анджеліни Джолі прямо в готелі – відео