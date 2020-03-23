У McDonald's змінили логотип, адаптувавши його до теми самоізоляції

McDonald's в Бразилії змінила логотип, розділивши букву "М" на дві арки. Це зробили на тлі пандемії Covid-19, щоб нагадати про необхідність самоізоляції.

Примітно, що логотип змінився тільки в соцмережах компанії, на вивісках він залишиться колишнім. "Розділені на час, щоб завжди залишатися разом", – слоган McDonald's в Бразилії.

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Відзначається, що McDonald's з 23 березня закрила ресторани в Бразилії – працюють тільки доставка і автокафе. Раніше компанія закрила зали ресторанів в США, з 23 березня вони закриті в Ірландії і Великобританії.

В Україні ресторани швидкого харчування McDonald's працюють також лише на доставку або ж доступна послуга макдрайв.

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