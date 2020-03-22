Як правильно провести самоізоляцію: інструкція від МОЗ

Якщо ви щойно повернулися до України з-за кордону або лише плануєте це зробити – інструкція від Міністерства охорони здоров'я буде корисною для вас. У відомстві розповіли, як правильно дотримуватися режиму самоізоляції, аби вберегти себе та близьких.

Передовсім слід пам'ятати про те, що самоізоляція передбачає щонайменше 14 днів, протягом яких вам потрібно уникати будь-яких контактів з іншими людьми. Це допоможе мінімізувати ризик зараження. Також у МОЗ наголосили, що неприпустимі контакти віч-на-віч на відстані меншій, ніж 1,5 метра та довше 15 хвилин.

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Також слід попередити свого сімейного лікаря та підтримувати з ним зв'язок, аби він знав про ваше самопочуття.

Як підготуватися до самоізоляції

Слід продумати, що вам може знадобитися у найближчі 14 днів. Потрібно запастися не лише харчами, а й медикаментами та іншим, аби не виникало потреби виходити з дому. Якщо є можливість – попросіть рідних і близьких, аби вони забезпечили ваше житло всім необхідним на цей період.

Якщо є можливість, користуйтесь службами доставки продуктів, ліків і їжі. Водночас просіть кур'єра, аби залишав покупки за дверима. Нагадуємо, що контактів слід уникати.

Попередьте рідних і друзів, що ви не зможете приймати відвідувачів. Не зайвим буде нагадування про те, щоб і вони намагалися без зайвої потреби не виходити з дому.

Без маски виходити з дому не рекомендується

Якщо ви живете не одні

Ізолюйтеся в окремій кімнаті, часто провітрюйте її, регулярно робіть вологе прибирання.

Якщо можливо, використовуйте окрему ванну кімнату та/або туалет, готуйте їжу та їжте окремо. Якщо ні – застосовуйте максимальну дезінфекцію та запобіжні заходи.

Уникайте контакту з іншими людьми. Коли це неможливо, одягайте медичну маску та викидайте її після використання чи забруднення.

Суворо дотримуйтесь правил особистої гігієни, часто мийте руки з милом.

Не забувайте про прибирання в оселі

Якщо вам потрібно вийти з дому – використайте маску для обличчя, засоби для дезінфекції рук, а також мінімізуйте контакти з іншими людьми.

Якщо під час самоізоляції ви виявили симптоми хвороби: кашель, задишка, лихоманка, діарея – зверніться за медичною допомогою, повідомте про свої нещодавні подорожі, а також про контакти з людьми, у яких були ознаки респіраторних захворювань.

Бережіть себе та поставтесь до самоізоляції максимально відповідально. Мийте руки та дотримуйтесь усіх правил гігієни.

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