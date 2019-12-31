У Mazda розкритикували електромобілі

Поки всі автовиробники змагаються у збільшенні місткості батарей, які забезпечують рекордний пробіг без підзарядки, Mazda випускає електричний кросовер MX-30 з дуже скромним акумулятором на 35,5 кіловат-годин і запасом ходу всього 200 кілометрів. Чому так?

Директор центру досліджень європейського офісу Mazda Крістіан Шульце заявив, що попри відсутність вихлопних газів, автомобілі на акумуляторах часом завдають планеті значно більше шкоди, ніж дизельні машини. Він додав, що компанія просто відповідально підійшла до питання створення електрокара і не стала бездумно гнатися за конкурентами.

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У розмові з Automotive News він пояснив, що навіть MX-30 з невеликою батареєю за весь життєвий цикл викине стільки ж вуглекислого газу, скільки дизельний хетчбек Mazda3. Заміна батареї, що може статися вже на 160 тисячах кілометрів пробігу, не вирішує ситуацію, а, навпаки, лише посилює її: попри відсутність шкідливих викидів при експлуатації, вони присутні на етапах виробництва й утилізації.

Місткі акумулятори негативно впливають на довкілля

При цьому чим більша місткість батареї, тим масштабнішими будуть викиди в атмосферу. Наприклад, найпоширеніші батареї місткістю 95 кіловат-годин, які встановлюються, наприклад, на Tesla Model S і Model X, викидають ще більше CO₂. Крім цього, вони споживають більше енергії, а з заміною батареї, відповідно, загальні викиди виростуть ще сильніше.

Нагадаємо, що електричний кросовер Mazda MX-30 дебютував наприкінці жовтня на автосалоні в Токіо. За розмірами автомобіль можна порівняти з моделлю CX-3. В автомобілі використовується 143-сильний електромотор з тяговою батареєю на 35,5 кіловат-годин. Запас ходу – 200 кілометрів. За словами представників Mazda, ця цифра істотно перевищує середньодобовий пробіг європейського покупця, який становить 48 кілометрів.

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