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Mazda показала свій перший електричний кросовер: усі фішки новинки

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Mazda - фото 1
Mazda / jalopnik

Компанія Mazda розкрила деталі свого першого електромобіля MX-30, який надійде у виробництво з середини 2020 року.

Електричний кросовер можна буде купити за ціною від 34 до 43 тис. євро. Електрокар оснащений мотором потужністю 143 л. с. і з обертовим моментом в 265 Нм.

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Наразі максимальна швидкість авто невідома, проте акумуляторна батарея місткістю 35,5 кВт/год забезпечить йому запас ходу в 200 км за циклом WLTP, а потужність стандартного зарядного пристрою – 6,6 кВт.

Розробники також обіцяють "захоплюючу керованість". MX-30 отримав нову версію системи розподілу крутного моменту e-GVC Plus, що враховує специфіку електромобілів. В обробці салону використані штучна шкіра і пластик, отриманий шляхом переробки відходів.

Mazda показала свій перший електричний кросовер: усі фішки новинки - фото 370979

Mazda показала свій перший електричний кросовер: усі фішки новинки - фото 370980

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Джерело: jalopnik
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