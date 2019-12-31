Ремонт доріг в Україні: що змінилося у 2019 році

У минулому 2019 році на дороги виділили рекордну суму: понад 50 мільярдів. З них на дороги державного значення витратили 18,7 мільярда гривень. Читайте, що з цього вийшло!

Укравтодор з початку року ввів в експлуатацію 930,5 км відремонтованих і побудованих доріг державного значення. Ще 1477 км доріг місцевого значення зробили облдержадміністрації.

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Ті завдання, які ставили на рік, виконані, вважає Олександр Кава, ексзаступник міністра інфраструктури.

Основні відновлені дороги:

Н-08 Запоріжжя – Маріуполь. Капітальний ремонт цієї дороги планували почати у 2016 році, а завершити у 2022-му. Володимир Зеленський підписав указ, щоб цей довгобуд завершили за три місяці. З бюджету виділили майже чотири мільярди гривень

Н-31 Решетилівка – Дніпро. Це перша Цементобетонна траса

М-12 Тернопіль – Хмельницький

М-12 Вінниця – Умань;

М-05 Київ – Одеса від 128 до 152 км

Р-51 Мерефа – Лозова

М-03 об'їзні дороги Лубен, Покровської Багачки і Красногорівки

Н-09 Мукачеве – Хуст;

Н-14 Кропивницький – Миколаїв (повністю Кіровоградська область і північ Миколаївської області)

М-15 Одеса – Рені (завершення робіт)

Почали будівництво Північної об'їзної Рівне

Почали капремонт траси М-01 від Києва до транспортного вузла в селі в Кіпті, де розходяться траси М-01 і М-02 (на Білорусь і Росію).

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