Базові поради для водіїв: як безпечно їздити в ожеледицю

З початком зимової погоди водіям потрібно не лише змінити шини, але й знати кілька правил обережного поводження на дорозі. Читайте далі та дізнайтеся, як правильно кермувати автомобілем, коли на дорозі ожеледиця.

Щоб безпечно їхати в ожеледицю, для початку, треба бути дуже обачними. Наприклад, наближення обмерзлої ділянки дороги можна передбачити навіть у темряві. Про те, що попереду ожеледь, підкаже раптове запотівання скла: це означає, що температура повітря різко знизилася. А якщо автомобіль "пливе", шум протекторів змінився, значить, ви потрапили на льодову ділянку. І вже тут намагайтеся їхати, майже "не дихаючи": не здумайте різко гальмувати, газувати, вимикати зчеплення й різко крутити кермо, інакше можна опинитися в кюветі. І це в кращому випадку...

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Варто знати, що обмерзлі ділянки особливо часто трапляються на зупинках громадського транспорту, на мостах і шляхопроводах, за містом – в низинах і на ділянках шосе навпроти розривів лісосмуги. Там, де гуляють вітри. Останні небезпечні також і в міжсезоння – навесні та восени: морозець з вітром швидше перетворюють дорогу на каток, а мости та шляхопроводи, продуваються з усіх боків, остигають швидше, ніж дороги.

Водієві взимку не можна розслаблятися. Виїжджаючи на дорогу, він не повинен думати про неприємності, але повинен бути готовим до будь-чого. Все прорахувати, звичайно, не можна. Але, якщо машину "понесло" і вона вийшла з-під контролю, постарайтеся зробити все, щоб зменшити тяжкість наслідків. У цій ситуації можливостей небагато, але варто використовувати будь-який шанс.

Якщо ви опинилися в потоці машин, блимає фарами, сигнальте – всіляко давайте зрозуміти, що ви потрапили в біду. Якщо автомобіль зірвався в кювет, гальмувати марно. Для тих, хто володіє холоднокровністю, хорошою реакцією та умінням швидко "перекидати" передачі на механічній коробці передач, вийти з цієї ситуації не складе труднощів. Не дуже досвідченим автовласникам залишається маніпулювати кермом і спробувати втекти від зіткнення. Можна хоча б ухилитися від лобового зіткнення, піти в ковзний удар, в цьому випадку шансів уціліти набагато більше.

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