Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2020 Різдво

Базові поради для водіїв: як безпечно їздити в ожеледицю

  • 15
як їздити в ожеледь - фото 1
як їздити в ожеледь

З початком зимової погоди водіям потрібно не лише змінити шини, але й знати кілька правил обережного поводження на дорозі. Читайте далі та дізнайтеся, як правильно кермувати автомобілем, коли на дорозі ожеледиця.

Щоб безпечно їхати в ожеледицю, для початку, треба бути дуже обачними. Наприклад, наближення обмерзлої ділянки дороги можна передбачити навіть у темряві. Про те, що попереду ожеледь, підкаже раптове запотівання скла: це означає, що температура повітря різко знизилася. А якщо автомобіль "пливе", шум протекторів змінився, значить, ви потрапили на льодову ділянку. І вже тут намагайтеся їхати, майже "не дихаючи": не здумайте різко гальмувати, газувати, вимикати зчеплення й різко крутити кермо, інакше можна опинитися в кюветі. І це в кращому випадку...

І ще: У Харкові сотні авто створили яскраву ялинку: відео

Варто знати, що обмерзлі ділянки особливо часто трапляються на зупинках громадського транспорту, на мостах і шляхопроводах, за містом – в низинах і на ділянках шосе навпроти розривів лісосмуги. Там, де гуляють вітри. Останні небезпечні також і в міжсезоння – навесні та восени: морозець з вітром швидше перетворюють дорогу на каток, а мости та шляхопроводи, продуваються з усіх боків, остигають швидше, ніж дороги.

Базові поради для водіїв: як безпечно їздити в ожеледицю - фото 377351

Водієві взимку не можна розслаблятися. Виїжджаючи на дорогу, він не повинен думати про неприємності, але повинен бути готовим до будь-чого. Все прорахувати, звичайно, не можна. Але, якщо машину "понесло" і вона вийшла з-під контролю, постарайтеся зробити все, щоб зменшити тяжкість наслідків. У цій ситуації можливостей небагато, але варто використовувати будь-який шанс.

Якщо ви опинилися в потоці машин, блимає фарами, сигнальте – всіляко давайте зрозуміти, що ви потрапили в біду. Якщо автомобіль зірвався в кювет, гальмувати марно. Для тих, хто володіє холоднокровністю, хорошою реакцією та умінням швидко "перекидати" передачі на механічній коробці передач, вийти з цієї ситуації не складе труднощів. Не дуже досвідченим автовласникам залишається маніпулювати кермом і спробувати втекти від зіткнення. Можна хоча б ухилитися від лобового зіткнення, піти в ковзний удар, в цьому випадку шансів уціліти набагато більше.

До теми: У яких випадках ваше авто можуть забрати на штрафмайданчик і як його повернути

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Груди Каменських і попа Кароль: найпопулярніші фото українських зірок в Instagram
  • 28 грудня, 21:27
  • 7443
Новорічне меню 2020: рецепти страв, які варто приготувати на Новий рік
  • 23 грудня, 15:04
  • 1673
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 листопада, 13:09
  • 1979854
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Поради