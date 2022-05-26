У Маріуполі їздить авто з телевізором, по якому показують "правдиві" новини

Український телеведучий Андрій Бєдняков, який родом з Маріуполя, показав, як його рідним містом їздить авто з телевізором і транслює російську пропаганду.

Так, Андрій Бєдняков на своїй сторінці в Instagram опублікував сюрреалістичні кадри з тимчасово окупованого Маріуполя. На ролику видно, як вулицями міста їздить вантажний автомобіль з вбудованим величезним екраном. По ньому показують російські новини з відомими кремлівськими пропагандистами.

І ще: "Прийняти це непросто": Тіна Кароль зізналась, що її батько пішов захищати Україну

Росія намагається переконати маріупольців у тому, що їхнє життя "стало кращим" з приходом "російського світу". Окупанти показують російську пропаганду у місцях масового скупчення людей.

Маріуполь. Наші дні. 21 століття. Людям показують "свої" новини зі "своєю" правдою, – прокоментував відео Бєдняков.

Читайте також: Хливнюк влаштував веселі танці в теробороні: відео