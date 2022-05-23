Хливнюк влаштував веселі танці в теробороні: відео

Лідер "Бумбоксу" Андрій Хливнюк захищає Україну від окупантів у лавах територіальної оборони. Але й там музикант не втрачає запал та підіймає бойовий дух не тільки піснями, а й танцями.

Фронтмен популярного українського гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк ще на початку війни вирішив вступити у тероборону та боронити нашу землю від російських загарбників. Також музикант не припиняє активно вести свій профіль в інстаграмі, де висвітлює ситуацію в країні.

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І в такий важкий час для українців він не втрачає позитив та підбадьорює своїх побратимів та шанувальників. І цьому доказ свіже відео, на якому Хливнюк влаштував запальні танці, наспівуючи пісню Arabesque – Midnight Dancer.

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