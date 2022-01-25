У маленькій чорній сукні: Леді Гага вразила публіку новим образом

Леді Гага стала гостею нового випуску шоу Jimmy Kimmel Live. Репортери помітили 35-річну співачку біля студії ведучого у Лос-Анджелесі.

Для ефіру знаменитість обрала маленьку чорну сукню Christian Siriano з об'ємними рукавами з фатину. Нові фото з'явилися в інстаграмі.

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Красуня з'явилася на публіці у короткій сукні з відкритими плечима та напівпрозорими розкішними пишними рукавами від модного будинку Christian Siriano. Гага доповнила образ класичними чорними човниками та сонцезахисними окулярами.

Образ Леді Гага доповнила простою укладкою волосся та макіяжем з акцентом на сяючу шкіру, що стало завершенням вечірнього аутфіту зірки. До слова, у шоу Кіммела артистка підтвердила, що з фільму Дім Гуччі вирізали їхню постільну сцену з Сальмою Хайєк.

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