Кайя Гербер показала звабливий образ для культурного заходу

Дочка Сінді Кроуфорд, супермодель Кайя Гербер вразила вишуканим образом на благодійному вечорі у Лос-Анджелесі. Шанувальники у захваті від красуні!

20-річна модель стала головною зіркою благодійного аукціону, під час якого відбувалося збирання коштів для дитячої дослідницької лікарні Сент-Джуд, пише people.

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Модель може похвалитися не лише участю у показах для найкращих модних будинків, а й акторськими роботами та благодійними проєктами, а також створенням книжкового клубу.

Для виходу на червону доріжку знаменитість обрала закриту чорну сукню із блискітками Celine. Розкішне плаття прикрашав відкладений білий комір і манжети, золоті ґудзики та паєтки. Образ Кайя доповнила мінімалістичними босоніжками та голлівудськими локонами.

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