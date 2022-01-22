"Причина глобального потепління": Кендалл Дженнер позувала у мінібікіні серед заметів

Американська топмодель Кендалл Дженнер показала як розважається під час зимових канікул. Кендалл вирішила повторити сміливий образ своєї старшої сестри для фото.

Дженнер пройшлася по снігових кучугурах у чорному мінібікіні та кудлатих унтах на ногах. Нову серію знімків модель опублікувала у своєму інстаграмі.

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Нові знімки моделі вже прокоментувало її численне сімейство Кардашян-Дженнер, відзначивши, що вона має чудовий вигляд, а улюблений стиліст Кім Кардашян Джен Аткін написала, що відчуває "олімпійську спадщину", натякаючи на батька Кендалл, Кейтлін Дженнер 1970-х.

Нові знімки моделі викликали в користувачів захоплення. "Ти – причина глобального потепління", "Я обожнюю твою фігуру!", "Господи, ти божевільна! Як це круто!", – написали у коментарях.

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