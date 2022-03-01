У магазинах АТБ можна зняти до 6000 гривень на касі

Стало відомо, що компанія АТБ-Маркет надає можливість зняти готівку на касах магазинів торговельної мережі. Що для цього треба?

Для цього потрібно здійснити оплату карткою покупки на будь-яку суму. Торгова мережа працює у посиленому режимі. Про це повідомила пресслужба компанії.

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Кожен покупець магазину може зняти на касі до 6 000 грн готівкою з платіжної картки будь-якого банку за умови оплати карткою покупки на будь-яку суму. На касах, що видають готівку, розміщені відповідні оголошення.

Зі списком тимчасово непрацюючих магазинів можна ознайомитись тут. Компанія вирішує проблеми безперебійного постачання товарів для забезпечення населення продуктами харчування та товарами першої необхідності.

Нагадаємо, з 28 лютого мережа супермаркетів АТБ припинила реалізацію алкогольної продукції. Алкоголю не буде у всіх магазинах.

У магазинах АТБ можна зняти до 6000 гривень на касі

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