Мадонна показала результати обстрілів українських міст окупантами: промовисте відео

Борючись з російською пропагандою, вкрай важливо, аби сьогодні увесь світ, зокрема й народ Росії, дізнався про реальні події в Україні. Світові зірки активно виступають проти війни.

На цей раз і американська співачка Мадонна підтримала українців. На своїй сторінці в Instagram вона показала нищівні наслідки злочинного вторгнення російських військ на наші землі. На кадрах добре видно зруйновані українські міста.

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"Це відео завдає вам такого ж болю, як і мені? Путін продовжує свої безглузді та жахливі атаки на Україну! Щодня гинуть і дістають поранення безневинні люди! Безневинні люди борються за своє життя і вчаться стріляти зі зброї, щоб захистити себе. Біженці натовпами тікають на кордон. Так багато хоробрих людей залишаються, щоб боротися. Благослови вас усіх Бог. Ми молимося за всіх вас. Будь ласка, зробімо все можливе, щоб допомогти!" – закликала Мадонна.

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