Як дізнатися, чи працює поруч з вами продовольчий магазин: онлайн-карта

З кожним днем в українських містах змінюється час початку комендантської години. Це, власне, впливає на роботу продовольчих магазинів. До вашої уваги онлайн-карта, яка допоможе дізнатися, чи працює зараз найближчий до вашого дому магазин.

Ця онлайн-карта дозволить вам дізнатися, чи працюють поруч з вашим домом магазини. Відразу ж обмовимося, що на ній нанесені не всі, а лише крамниці декількох великих мереж. Але це теж дуже добре.

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На карті можна побачити:

Назва магазину / торговельної мережі

Години роботи конкретних магазинів у різних містах

Адреси магазинів

Статус роботи торговельних точок

Відомо, що станом на 1 березня 2022 року карта показує інформацію про магазини:

АТБ, КОЛО, Сільпо, Фора, Novus, Varus, Рукавичка та ЕКО маркет.

Повідомляється про те, що онлайн-ресурс систематично оновлюватимуть. Тож у його базу додаватимуть нові торгові мережі й окремі магазини.

Дати та час оновлення інформації зазначені у полі біля кожного магазину.

Бережіть себе та своїх рідних. Діліться цією картою, щоб якомога більше людей знали, як працюють магазини поруч з ними.

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