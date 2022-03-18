У Львові виставили порожні дитячі візочки як символ життів 109 дітей, вбитих росіянами

У центрі Львова влаштували потужну антивоєнну акцію. Учасників акції просять розповідати про злочини ворога, фотографувати акцію та публікувати знімки у соціальних мережах з хештегом #closethesky.

На площі Ринок поставили 109 дитячих візочків, як символ 109 вбитих з часу повномасштабного вторгнення ворога дітей.

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"Ціна війни. Від початку повномасштабного вторгнення російські війська безжально вбили 109 українських дітей. Сьогодні порожні дитячі візочки у Львові – це символи життів тих ангелят, які зараз, замість рішучих дій світу, захищають небо над Україною. Ми закликаємо весь світ стати єдиним щитом та вберегти українських дітей і подарувати їм майбутнє. Вимагайте від урядів інших країн закриття неба над Україною", – написали організатори акції на сторінці ЛМР у Facebook.

Організатором акції є Львівська міська рада в межах кампанії United for Ukraine.

У Львові виставили порожні дитячі візочки як символ життів 109 дітей, вбитих росіянами

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