8-річна дівчинка пожертвувала на армію гроші, які збирала на іграшки

Наші люди прекрасні. І ми можемо пишатися кожним українцем та українкою. Наприклад, нашою маленькою героїнею.

8-річна Мілана віддала усі гроші, які збирала на іграшки та солодощі, на потреби армії. Про це у своєму телеграмі розповів Олексій Гончаренко.

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Мілана втекла від війни разом з рідними

Дівчинка разом зі своєю родиною втекла від війни. Вони знайшли прихисток у Теофіполі, де рідні дівчинки волонтерять у Гончаренко центрі. Мілана вирішила написати листа військовим, а також передала на потреби армії гроші, які вона збирала на смаколики та забавки.

Мене звати Мілана, і мені 8. Я думаю, що Україна переможе!, – написала вона в листі військовим.

Олексій Гончаренко зазначив, що пишається дівчинкою. Він також додав, що українці проганяють ворога для того, щоб наші діти росли на своїй землі та були вільними. Крім того, він закликав долучатися до волонтерських проєктів і допомагати українській армії. Це наближатиме нас до перемоги!

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