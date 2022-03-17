5-річна дівчинка стала героїнею інтерактивної обкладинки журналу Time

Весь світ продовжує говорити про Україну та агресію Росії. Так, 5-річна Валерія з Кривого Рогу стала героїнею інтерактивної обкладинки американського тижневика Time.

Про це у своєму телеграмі розповів мер Львова Андрій Садовий. Він також поділився цікавими деталями створення обкладинки Time з 5-річною Валерією.

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Вона – одна із семи мільйонів українських дітей, які були змушені залишити рідну домівку, щоб вижити, – зауважив Андрій Садовий.

Він також подякував команді французького фотографа Жан-Рене. Митцю вдалося реалізувати свою ідею у Львові. Місті, яке прихистило кілька сотень тисяч тимчасово переміщених осіб.

Сам фотограф створює інсталяції монументального мистецтва впродовж останніх десяти років. Робить він це для того, щоб у всьому світі відбувалися соціальні зміни.

Враховуючи нинішню ситуацію в Україні, художник вирішив привернути увагу до кризи вимушено переміщених осіб за допомогою мистецтва, – додав Андрій Садовий.

Він також додав, що у перформансі залучили понад 100 львів'ян і гостей міста. Сама ж зйомка відбулася на площі біля Оперного театру.

Ця маленька дівчинка – майбутнє. І в цій війні вона нагадує нам, за що борються українці, – написав у своєму інстаграмі фотограф.

Дивіться на відео, як організовували зйомку:

На відео учасники перформансу розгортають світлину 5-річної Валерії. Від цього моменту буквально серце зупиняється на секунду.

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