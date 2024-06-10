У Львівському перинатальному центрі виходили хлопчика із вагою менше кілограма

Максим народився з масою тіла 960 грамів і зростом 36 сантиметрів. У Львівському обласному клінічному перинатальному центрі виходили хлопчика.

Стан хлопчика назвали важким. Зокрема малюк провів у лікарні 60 днів. Про це повідомили у Львівському перинатальному центрі.

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Мама хлопчика перебувала у лікарні з 25 тижня, медики робили все, аби пролонгувати вагітність. Проте на 28 тижні, за невідкладними показами, жінці провели кесарський розтин.

В операційній лікарі провели реанімаційні заходи для стабілізації стану дитини. З операційної немовля в умовах транспортного кювеза з дотриманням теплового ланцюжка, забезпечуючи апаратну вентиляцію легень, терміново госпіталізували до відділення анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених, – пояснили медики.

Хлопчика під’єднали до апарату штучної вентиляції легень. За динамікою стану дитини спостерігали суміжні спеціалісти: дитячий невролог, офтальмолог, реабілітолог.

Малюк спершу отримував донорське молоко, але через декілька днів материнське молоко. До речі, мама дитини сама стала доноркою нашого Банку грудного молока, – розповіли в лікарні.

На 45 добу Максима перевели на спільне перебування з мамою. А на 60-ту – виписали додому з масою тіла 2 300 грамів і зростом 40 сантиметрів. Надалі хлопчик спостерігатиме педіатр.

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