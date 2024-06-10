В Одесі офіційно відкрили для купання перший пляж

У суботу, 8 червня, в Одесі відкрили перший пляж для туристів. Його назва "Калетон" – одна з 20 локацій, які планується відкрити у регіоні.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram.

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Як повідомляє очільник області, дозвіл про доступ людей до моря підписали він та командувач оперативним стратегічним угрупованням військ "Одеса" Едуард Москальов.

Підписали спільний з командувачем ОСУВ "Одеса" наказ про доступ людей до моря. Від сьогодні перша відкрита зона – пляж "Калетон" в Одесі, – розповів він.

За словами голови ОВА, список пляжів буде доповнюватися в міру проходження перевірок.

Розраховуємо відкрити близько 20 пляжів в Одесі та районі, а також однієї лагуни в Ізмаїльському районі, – зазначив Кіпер.

Важливо наголосити, що під час повітряної тривоги, при виявленні підозрілих предметів, під час шторму від двох балів – перебування людей біля моря заборонено.

На відміну від 2023-го, коли в Одесі було відкрито лише 6 пляжів і то лише у серпні, цього року купальний сезон вирішили розпочати раніше, дозволивши відпочивати на 20 локаціях. При цьому перед відкриттям кожну з них перевіряють.

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